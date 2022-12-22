Украина получит от Германии партию военных грузовиков MAN HX 8×8

Об этом сообщила пресс-служба Rheinmetall.

Всего Украина получит 26 таких высокопроходных грузовиков с крюковой системой загрузки (Wechselladesystem). HX 8×8 предназначены для перевозки полезных грузов, техники и развития полевых госпиталей.

На сайте правительства Германии указано , что Украине передали первые 18 таких авто. Украинская сторона получила также 13 бронированных эвакуационных машин, 35 машин скорой медицинской помощи, 116 мобильных обогревателей.

15 декабря Германия объявила о передаче Украине ракет для систем ПВО IRIS-T .

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