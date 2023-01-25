Об этом 25 января сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Он рассказал об интервью, которое ему пришлось давать журналистам немецкого издания Die Zeit в укрытии. По словам министра, речь шла о технологическом фронте войны.

"Поблагодарил немецкий народ за новую партию из 10 тысяч Старлинков, которые мы получим в следующем месяце", - отметил Федоров.

"Уверен, скоро получим и "Леопарды", – добавил он.

25 января Германия согласовала поставки Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешила реэкспорт по другим странам.

Украина накануне Нового года получила очередную партию Starlink от Польши , часть из которых намеревались разместить в Пунктах несокрушимости, а остальные – на объектах критической инфраструктуры.