Украина получит от Германии 10 тыс. терминалов Starlink, - Минцифры
В феврале Украина получит из Германии партию из 10 тысяч терминалов спутниковой связи Starlink, которые способны обеспечивать бесперебойный доступ в интернет
Об этом 25 января сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
Он рассказал об интервью, которое ему пришлось давать журналистам немецкого издания Die Zeit в укрытии. По словам министра, речь шла о технологическом фронте войны.
"Поблагодарил немецкий народ за новую партию из 10 тысяч Старлинков, которые мы получим в следующем месяце", - отметил Федоров.
"Уверен, скоро получим и "Леопарды", – добавил он.
- 25 января Германия согласовала поставки Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешила реэкспорт по другим странам.
- Украина накануне Нового года получила очередную партию Starlink от Польши , часть из которых намеревались разместить в Пунктах несокрушимости, а остальные – на объектах критической инфраструктуры.
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