Об этом глава правительства сообщил на заседании 7 июля.

По его словам, важной предпосылкой восстановления является тесное сотрудничество с международными партнерами.

"Сегодня есть несколько новых договоренностей в этом направлении. Принимаем решения, которые позволят привлечь от Европейского инвестиционного банка дополнительные 1,1 млрд гривен на два проекта, которые также будут способствовать развитию и восстановлению украинских регионов", - сказал Шмыгаль.

Первый проект касается обновления общественного транспорта. Он предполагает закупку новых троллейбусов, трамваев, ремонт инфраструктуры и развитие цифровых систем.

Второй проект – это развитие муниципальной инфраструктуры, в частности ремонт и модернизация систем водо- и теплоснабжения.