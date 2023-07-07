Украина получит от Европейского инвестиционного банка средства на реализацию двух проектов по восстановлению
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о достижении договоренностей по реализации двух проектов по восстановлению. Один из них касается транспорта
Об этом глава правительства сообщил на заседании 7 июля.
По его словам, важной предпосылкой восстановления является тесное сотрудничество с международными партнерами.
"Сегодня есть несколько новых договоренностей в этом направлении. Принимаем решения, которые позволят привлечь от Европейского инвестиционного банка дополнительные 1,1 млрд гривен на два проекта, которые также будут способствовать развитию и восстановлению украинских регионов", - сказал Шмыгаль.
Первый проект касается обновления общественного транспорта. Он предполагает закупку новых троллейбусов, трамваев, ремонт инфраструктуры и развитие цифровых систем.
Второй проект – это развитие муниципальной инфраструктуры, в частности ремонт и модернизация систем водо- и теплоснабжения.
- В марте Всемирный банк оценил восстановление экономики Украины в $411 млрд.
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