Украина получит от Дании 1 млрд евро на восстановление страны
Правительство Дании запустило новую программу поддержки Украины на 2023 год, в том числе выделят 1 млрд евро на восстановление страны
Об этом на брифинге в Одессе заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, сообщает Укринформ.
"За последние месяцы мы запустили новую программу помощи Украине в 2023 году в объеме 1 млрд евро. Ее основная цель – восстановление Украины. Особое место в этой программе займет восстановление Николаева. Успеха можно достичь только в партнерстве, как это было достигнуто в случае стран Балтии .Украина напоминает нам, что свобода не дается даром. За свободу нужно бороться. Пока вы боретесь, Дания будет с вами", - заявил Расмуссен.
В брифинге принял участие министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс; Дании – Ларс Люкке Расмуссен; Эстонии – Маргус Цахкна; Литвы – Габриелюс Ландсбергис; Швеции – Тобиас Бильстрем; заместитель государственного секретаря МИД Финляндии Кай Зауэр и главы МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд и Норвегии – Анникен Витфельдт.
- 27 апреля представители более 150 украинских компаний смогли встретиться напрямую с итальянскими бизнесменами и обсудить возможности сотрудничества по многим направлениям и даже заключить некоторые контракты.
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