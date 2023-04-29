Украина получит от Дании 1 млрд евро на восстановление страны

Об этом на брифинге в Одессе заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, сообщает Укринформ.

"За последние месяцы мы запустили новую программу помощи Украине в 2023 году в объеме 1 млрд евро. Ее основная цель – восстановление Украины. Особое место в этой программе займет восстановление Николаева. Успеха можно достичь только в партнерстве, как это было достигнуто в случае стран Балтии .Украина напоминает нам, что свобода не дается даром. За свободу нужно бороться. Пока вы боретесь, Дания будет с вами", - заявил Расмуссен.

В брифинге принял участие министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс; Дании – Ларс Люкке Расмуссен; Эстонии – Маргус Цахкна; Литвы – Габриелюс Ландсбергис; Швеции – Тобиас Бильстрем; заместитель государственного секретаря МИД Финляндии Кай Зауэр и главы МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд и Норвегии – Анникен Витфельдт.