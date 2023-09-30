Об этом сообщает министерство обороны Чехии.

Замминистра обороны страны Даниэль Блажковец принял участие в украинском Форуме оборонных индустрий. Он подчеркнул, что поддержка Украины Чехией будет продолжаться до окончательной победы Украины.

Блажковец обсудил с украинской стороной текущие совместные проекты и возможности для начала сотрудничества над новыми. В частности, Украина получит от Чехии лицензию на производство штурмовых винтовок CZ BREN 2: они будут производиться под брендом "Sich" ("Сич").

"Среди других совместных проектов – производство патронов для крупнокалиберных боеприпасов из твердого полимера, что является инновационным решением в условиях дефицита сырья", – добавили в минобороны.

Этот проект будет реализовать компания Sellier & Bellot.

Также было обсуждено сотрудничество по производству бронемашин, боевых машин пехоты и поставкам специальных шасси Tatra.

"Наша поддержка трансформировалась от уровня военной помощи и поставки конечной продукции к долгосрочному интенсивному оборонно-промышленному сотрудничеству, в котором участвуют не только наши армии, но и предприятия оборонной промышленности, как государственные, так и частные. Однако мы хотим продвинуть это сотрудничество еще дальше ", – подчеркнул замминистра.