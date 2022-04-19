Украина получит от Британии ракетные установки Stormer для борьбы с авиацией на низких высотах, - The Sun
Великобритания отправит в Украину бронированные ракетные установки Stormer HVM, предназначенные для борьбы с авиацией на низких высотах
Об этом сообщает The Sun.
Еще две недели назад Минобороны Великобритании продемонстрировало высокотехнологичные пусковые установки Stormer украинским военным на выставке в Солсбери. Они могут быть отправлены в Украину уже в ближайшие дни. Эксперты называют Stormer лучшим комплектом, "который когда-либо был отправлен западным государством в Украину".
Собеседник издания сообщил, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступит с соответствующим заявлением перед парламентом на этой неделе.
"Не секрет, что Британия обязалась помочь Украине с ее противовоздушными возможностями. Министр обороны выступит с заявлением в парламенте на этой неделе", - рассказал источник.
По убеждению бывшего командующего британскими войсками в Афганистане Ричарда Кемпа, комбинация Stormer и Starstreak нанесет путинской армии большие убытки и усилит боеспособность Украины.
"Это чрезвычайно эффективная, высокомобильная боевая машина, которая нанесет серьезный ущерб любым попыткам авиации нанести удар с малой высоты", - сказал Кемп.
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