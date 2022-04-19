Украина получит от Британии ракетные установки Stormer для борьбы с авиацией на низких высотах, - The Sun

Об этом сообщает The Sun.

Еще две недели назад Минобороны Великобритании продемонстрировало высокотехнологичные пусковые установки Stormer украинским военным на выставке в Солсбери. Они могут быть отправлены в Украину уже в ближайшие дни. Эксперты называют Stormer лучшим комплектом, "который когда-либо был отправлен западным государством в Украину".

Собеседник издания сообщил, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступит с соответствующим заявлением перед парламентом на этой неделе.

"Не секрет, что Британия обязалась помочь Украине с ее противовоздушными возможностями. Министр обороны выступит с заявлением в парламенте на этой неделе", - рассказал источник.

По убеждению бывшего командующего британскими войсками в Афганистане Ричарда Кемпа, комбинация Stormer и Starstreak нанесет путинской армии большие убытки и усилит боеспособность Украины.

"Это чрезвычайно эффективная, высокомобильная боевая машина, которая нанесет серьезный ущерб любым попыткам авиации нанести удар с малой высоты", - сказал Кемп.

9 апреля Борис Джонсон прибыл в Киев и встретился с Владимиром Зеленским .

После встречи с президентом Украины премьер Британии заявил, что Украина получит новый пакет финансовой и военной помощи .

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