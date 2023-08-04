Украина получит от Болгарии 100 бронетранспортеров: решение одобрило правительство
Сегодня, 4 августа, болгарское правительство одобрило передачу Украине сотни бронетранспортеров
Об этом сообщает Novinite.
"Правительство Болгарии одобрило проект соглашения между министерством внутренних дел Болгарии и министерством обороны Украины о бесплатном предоставлении бронированной транспортной техники", - говорится в сообщении.
О передаче Украине больше не используемой МВД бронетехники было договорено во время визита президента Владимира Зеленского в Болгарию в прошлом месяце.
- 14 июля Болгария впервые официально объявила о передаче тяжелого вооружения Украине. Это крупнейший одноразовый пакет военной помощи от страны.
- Парламент Болгарии в пятницу, 21 июля, после долгих прений поддержал поставку Украине партии бронетранспортеров со складов МВД.
- 1 августа Соединенные Штаты заключили с Болгарией и Южной Кореей соглашение о поставках Украине 155-мм боеприпасов и уже ведут аналогичные переговоры с Японией.
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