Украина получит от Болгарии 100 бронетранспортеров: решение одобрило правительство

Об этом сообщает Novinite.

"Правительство Болгарии одобрило проект соглашения между министерством внутренних дел Болгарии и министерством обороны Украины о бесплатном предоставлении бронированной транспортной техники", - говорится в сообщении.

О передаче Украине больше не используемой МВД бронетехники было договорено во время визита президента Владимира Зеленского в Болгарию в прошлом месяце.