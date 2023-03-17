Украина получит от Бельгии 240 военных грузовиков

Об этом сообщает De Standaard.

По информации издания, сейчас армия Бельгии имеет 400 грузовиков Volvo, от которых они планируют отказаться в 2023 году. По меньшей мере, 240 единиц передадут нашим военным. Первые автомобили будут отправлены в Украину уже на следующей неделе.

Среди грузовиков есть автомобили, оснащенные кранами и эвакуаторами. В поставки также будут включены инструкции по пользованию и запасные части.

"Об этом ведутся тесные консультации в Контактной группе по обороне Украины. Украинцам не поставляется ничего из того, что они сами не попросили бы. Их подразделения ждут эти грузовики, ведь во время войны логистика не менее важна, чем оружие", - заявил анонимный высокопоставленный военный.

Речь идет о грузовиках Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi и Volvo Manumat.