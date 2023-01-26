Об этом пишет Politico.

Версия A2 имеет более сложную оптику и элементы управления, чем старшая версия A1, которую армия намерена снять с эксплуатации в ближайшие несколько лет. Танк A2 имеет переработанную командную станцию вооружения с улучшенной оптикой для таргетинга и независимое тепловизионное устройство, позволяющее командиру самостоятельно сканировать цели при любой погоде и условиях боя.

Самые радикальные изменения произошли в заполнении танка, которое было переработано с учетом преимуществ новых технологий. Механизмы управления оцифрованы, особенно новая межавтомобильная информационная система, позволяющая транспортным средствам непрерывно и автоматически обмениваться информацией. Также командиры могут быстро отслеживать местонахождение дружественных машин, идентифицировать позиции противника и обрабатывать артиллерийские запросы.

Но федеральная политика запрещает экспортировать Abrams с секретными пакетами брони, содержащими обедненный уран. США лишают транспортные средства этого секретного "рецепта" брони, прежде чем продавать их другим странам. Есть другие пакеты брони, которые США могут предоставить иностранным клиентам.

Остаются вопросы по срокам доставки танков Abrams в Украину. Они собираются только в одном месте – на государственном заводе General Dynamics в Лиме, штат Огайо. Этот завод может производить 12 танков в месяц, но линия сейчас полна новых заказов на танки для Тайваня и Польши — заказы, которые было бы трудно и, вероятно, спорно отложить на второй план.

Армия предоставляет старшему руководству несколько вариантов для определения дальнейшего пути, заявил журналистам в среду руководитель отдела закупок службы Дуг Буш.

Польша заказала 250 танков A2, которые будут поставлены, начиная с 2025 года, но в это время получает экстренное вливание 116 танков M1A1, недавно освобожденных Корпусом морской пехоты. Варшава попросила танки быстро заменить 250 советских танков Т-72, которые она передала Украине в прошлом году, и закрытие танковых подразделений Корпуса морской пехоты сразу сделало доступными сотни танков в боеспособном состоянии.

В 2019 году Тайвань заказал 108 танков M1A2 и ожидается, что первые будут поставлены в 2024 году.

Вместо того чтобы отправлять в Украину танки из своих собственных запасов, как это было с предыдущим оружием, США заявили, что покупают Abrams у промышленности, то есть они не прибудут на поле боя в течение многих месяцев или, возможно, лет, учитывая промышленные ограничения. в их модернизации. Тем временем США будут обучать украинские силы, как обслуживать и управлять танками, а также тактике "общеоружейного маневра", чтобы помочь им интегрировать оружие в свои общие операции.

Любая версия Abrams станет существенной модернизацией танков советской эпохи, которыми сейчас оперирует Украина по огневой мощи, точности и броне. Но как только они прибудут, украинские силы столкнутся с задачей удержать их в рабочем состоянии, говорят эксперты.

Именно из-за этих проблем администрация Байдена подтолкнула поставки танков Leopard немецкого производства, которые легче обслуживать. Вероятно, первые "леопарды" из Германии и других европейских стран начнут прибывать в Украину этой весной.

Напомним, 25 января президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 танк Abrams.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb