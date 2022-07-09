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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Украина получит новые средства ПВО, береговой охраны и "все, что нужно в предстоящие месяцы и годы", - Пентагон

Украина получит новые средства ПВО, береговой охраны и "все, что нужно в предстоящие месяцы и годы", - Пентагон

9 июля, 2022 суббота
03:15
война с Россией

Соединенные Штаты Америки прорабатывают планы по обеспечению Украины оружием на годы вперед

Об этом пишет Financial Times.

Как заявил на условиях анонимности представитель Пентагона, Вашингтон планирует удовлетворить потребности Украины "на месяцы и годы вперед", а также поставить дополнительные системы береговой охраны и заместить советские средства ПВО.

"Если россияне думают, что смогут выжить украинцев, им нужно переосмыслить это, потому что мы уже возвращаемся к тому, чтобы думать о том, что нужно украинцам в предстоящие месяцы и годы", – добавил он.

  • Накануне стало известно, что Украина получит от США новый пакет военной помощи на $400 млн, в том числе новое высокоточное оружие.

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США
оружие для Украины
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