Украина получит новые средства ПВО, береговой охраны и "все, что нужно в предстоящие месяцы и годы", - Пентагон
Соединенные Штаты Америки прорабатывают планы по обеспечению Украины оружием на годы вперед
Об этом пишет Financial Times.
Как заявил на условиях анонимности представитель Пентагона, Вашингтон планирует удовлетворить потребности Украины "на месяцы и годы вперед", а также поставить дополнительные системы береговой охраны и заместить советские средства ПВО.
"Если россияне думают, что смогут выжить украинцев, им нужно переосмыслить это, потому что мы уже возвращаемся к тому, чтобы думать о том, что нужно украинцам в предстоящие месяцы и годы", – добавил он.
- Накануне стало известно, что Украина получит от США новый пакет военной помощи на $400 млн, в том числе новое высокоточное оружие.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.56
-
EUR
Покупка 35.22Продажа 36.48
- Актуальное
- Важное