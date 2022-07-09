Об этом пишет Financial Times.

Как заявил на условиях анонимности представитель Пентагона, Вашингтон планирует удовлетворить потребности Украины "на месяцы и годы вперед", а также поставить дополнительные системы береговой охраны и заместить советские средства ПВО.

"Если россияне думают, что смогут выжить украинцев, им нужно переосмыслить это, потому что мы уже возвращаемся к тому, чтобы думать о том, что нужно украинцам в предстоящие месяцы и годы", – добавил он.

Накануне стало известно, что Украина получит от США новый пакет военной помощи на $400 млн, в том числе новое высокоточное оружие.

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