Украина получит нормальный доступ к рынку ЕС, – инвестбанкир Фурса об инициативе Еврокомиссии
Доступ к единому европейскому рынку для Украины уберет все ограничения для возможности торговли в Евросоюзе
Об этом в эфире "Еспресо" рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.
"Будет положительный эффект. Многие украинские компании, привыкшие получать определенные квоты для европейского рынка сейчас могут продавать без квот. Это вызывает определенный вопль у европейских лоббистов", - заявил он.
Фурса привел пример украинской курятины.
"В этом году квот нет, мы больше поставляем и европейские лоббисты против. Инициатива Еврокомиссии - это об отсутствии всего дополнительного. Есть обычные пошлины, а есть пошлины, которыми вас выбрасывают с рынка - этого всего не будет. Украинский рынок получит нормальный доступ к рынку ЕС в рамках зоны свободной торговли. Если есть по определенным товарам пошлины, они не значительны и не оказывают существенного влияния на то, чтобы продукция была неконкурентоспособной", - отметил инвестбанкир.
Он сказал, что это не сильно повлияет на общий рынок ЕС.
"Раньше украинские поставщики меда закрывали квоту за первую неделю. Конечно, лоббисты будут против. Мы не приедем и не сделаем кого-то бедным. У нас не такая большая экономика и не столь большие возможности, чтобы существенно повлиять", - подытожил Фурса.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предложила обеспечить бесперебойный доступ Украины к единому рынку ЕС.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.68
-
EUR
Покупка 39.64Продажа 40.8
- Актуальное
- Важное