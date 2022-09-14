Об этом в эфире "Еспресо" рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Будет положительный эффект. Многие украинские компании, привыкшие получать определенные квоты для европейского рынка сейчас могут продавать без квот. Это вызывает определенный вопль у европейских лоббистов", - заявил он.

Фурса привел пример украинской курятины.

"В этом году квот нет, мы больше поставляем и европейские лоббисты против. Инициатива Еврокомиссии - это об отсутствии всего дополнительного. Есть обычные пошлины, а есть пошлины, которыми вас выбрасывают с рынка - этого всего не будет. Украинский рынок получит нормальный доступ к рынку ЕС в рамках зоны свободной торговли. Если есть по определенным товарам пошлины, они не значительны и не оказывают существенного влияния на то, чтобы продукция была неконкурентоспособной", - отметил инвестбанкир.

Он сказал, что это не сильно повлияет на общий рынок ЕС.

"Раньше украинские поставщики меда закрывали квоту за первую неделю. Конечно, лоббисты будут против. Мы не приедем и не сделаем кого-то бедным. У нас не такая большая экономика и не столь большие возможности, чтобы существенно повлиять", - подытожил Фурса.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предложила обеспечить бесперебойный доступ Украины к единому рынку ЕС.