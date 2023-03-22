Украина получит медицинское оборудование от Латвии почти на €300 тысяч

Об этом пишет Delfi .

Отмечается, что в латвийский Минздрав поступило письмо от посольства Украины в Латвии с просьбой безвозмездно передать Министерству здравоохранения Украины оборудование для предоставления своевременной медицинской помощи пострадавшим в результате боевых действий, которые Россия ведет в Украине.

Планируется, что Минздрав Латвии пожертвует278 перфузионных шприцевых насосов, 45 неинвазивных аппаратов искусственной вентиляции легких, десять станций перфузионной системы, четыре аспирационных установки, один комплект вентилятора и дыхательных трубок, а также одну станцию мониторинга показателей жизнедеятельности пациента, которая может быть подключена к десяти мониторам жизнедеятельности.