Украина получит медицинское оборудование от Латвии почти на €300 тысяч
Во вторник, 21 марта, правительство Латвии поддержало инициативу министерства здравоохранения по передаче Украине оборудования на €297 861
Об этом пишет Delfi .
Отмечается, что в латвийский Минздрав поступило письмо от посольства Украины в Латвии с просьбой безвозмездно передать Министерству здравоохранения Украины оборудование для предоставления своевременной медицинской помощи пострадавшим в результате боевых действий, которые Россия ведет в Украине.
Планируется, что Минздрав Латвии пожертвует278 перфузионных шприцевых насосов, 45 неинвазивных аппаратов искусственной вентиляции легких, десять станций перфузионной системы, четыре аспирационных установки, один комплект вентилятора и дыхательных трубок, а также одну станцию мониторинга показателей жизнедеятельности пациента, которая может быть подключена к десяти мониторам жизнедеятельности.
- Напомним, во вторник 14 марта правительство Латвии приняло решение о безвозмездной передаче 18 конфискованных автомобилей у пьяных водителей Украины, их наполнят гуманитарной помощью .
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