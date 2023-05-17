Украина получит кредиты до $8 млрд на льготных условиях от Южной Кореи
Денежные средства будут привлечены на долгосрочный период под минимальные проценты: срок кредита может составлять до 40 лет под 0,15% годовых с отсрочкой возврата тела кредита на 10 лет
Об этом сообщает Министерство экономики.
Первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко отметила, что Украина включена в список приоритетных стран двустороннего сотрудничества с Кореей в рамках программы Официальной помощи развитию.
"Возможность получения первого транша от EDCF в размере до $300 млн появится уже в 2023 году в течение 3-4 месяцев с момента подписания второго этапа сделки, ожидаемого через месяц после сегодняшнего чрезвычайно важного события. Следующий транш до $3 млрд станет доступен в 2024 году с постепенным увеличением лимита до $8 млрд по мере наполнения пайплайна проектов", - сказала она.
Свириденко отметила, что Украина сможет использовать корейские мощности и опыт восстановления разрушенной инфраструктуры, промышленных и гражданских объектов.
В частности, средства будут привлекаться на долгосрочный период под минимальные проценты: срок кредита может составлять до 40 лет под 0,15% годовых с отсрочкой возврата тела кредита на 10 лет. Ссуды будут предоставляться Экспортно-импортным банком Кореи в рамках фонда EDCF.
- Во вторник, 16 мая, первая леди Украины Елена Зеленская встретилась в Сеуле с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем. Ранее Сеул подчеркивал, что их законодательство запрещает поставку оружия странам, находящимся в состоянии конфликта. Но в апреле Юн Сок Йоль заявил, что Южная Корея может расширить свою поддержку Украины, выйдя за пределы гуманитарной и экономической помощи.
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