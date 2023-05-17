Об этом сообщает Министерство экономики.

Первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко отметила, что Украина включена в список приоритетных стран двустороннего сотрудничества с Кореей в рамках программы Официальной помощи развитию.

"Возможность получения первого транша от EDCF в размере до $300 млн появится уже в 2023 году в течение 3-4 месяцев с момента подписания второго этапа сделки, ожидаемого через месяц после сегодняшнего чрезвычайно важного события. Следующий транш до $3 млрд станет доступен в 2024 году с постепенным увеличением лимита до $8 млрд по мере наполнения пайплайна проектов", - сказала она.

Свириденко отметила, что Украина сможет использовать корейские мощности и опыт восстановления разрушенной инфраструктуры, промышленных и гражданских объектов.

В частности, средства будут привлекаться на долгосрочный период под минимальные проценты: срок кредита может составлять до 40 лет под 0,15% годовых с отсрочкой возврата тела кредита на 10 лет. Ссуды будут предоставляться Экспортно-импортным банком Кореи в рамках фонда EDCF.