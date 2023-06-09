Об этом рассказал экскомандующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак.

"По моему мнению, подготовка украинских пилотов продолжается уже давно, поскольку обучение пилота на F-16 должно происходить в течение двух лет. Думаю, что Украина находится на этапе, когда украинские пилоты уже почти готовы использовать F-16 в бою", - сказал он. .

По его словам, сейчас международные партнеры Украины должны определить, кто из них готов передать самолеты.

"У США много истребителей этого типа в пустыне в Аризоне и могут их передать", - отметил генерал.

"По моему мнению, через два-три месяца у Украины будут самолеты F-16, поскольку украинские пилоты, без сомнения, уже готовы их эксплуатировать", - добавил он.