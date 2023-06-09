Украина получит истребители F-16 через 2-3 месяца – экс-командующий сухопутными войсками Польши
Украина получит современные многоцелевые истребители F-16 через 2-3 месяца. Украинские пилоты уже почти готовы использовать эти самолеты в бою
Об этом рассказал экскомандующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак.
"По моему мнению, подготовка украинских пилотов продолжается уже давно, поскольку обучение пилота на F-16 должно происходить в течение двух лет. Думаю, что Украина находится на этапе, когда украинские пилоты уже почти готовы использовать F-16 в бою", - сказал он. .
По его словам, сейчас международные партнеры Украины должны определить, кто из них готов передать самолеты.
"У США много истребителей этого типа в пустыне в Аризоне и могут их передать", - отметил генерал.
"По моему мнению, через два-три месяца у Украины будут самолеты F-16, поскольку украинские пилоты, без сомнения, уже готовы их эксплуатировать", - добавил он.
- 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16 .
- Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
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