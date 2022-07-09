Украина получит грант в $1,7 млрд на медицину, - Шмыгаль
Украина получит грант в $1,7 млрд на покрытие расходов государственного бюджета на медицинские услуги
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в telegram .
По его словам, средства поступят от целевого фонда одного донора, созданного Международным банком реконструкции и развития, Международной ассоциацией развития и USAID (Агентства США по международному развитию).
"Проект соответствующего соглашения сегодня одобрили на заседании правительства. Это результаты договоренностей, достигнутых партнерами по развитию из-за разрешенной Россией широкомасштабной агрессии против Украины. Грант будет привлекаться на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины от USAID при поддержке МБРР и МАР", - написал Шмыгаль.
Он добавил, что средства будут направлены на покрытие расходов государственного бюджета на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.
"Это очень весомая поддержка со стороны наших американских партнеров", - отметил Шмигаль.
- 6 июля Денис Шмыгаль заявил, что участники конференции в Лугано выделят в поддержку Украины $1,9 млрд.
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