Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине почти на $3 млрд

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома .

Как говорится в сообщении, президент США Джо Байден сегодня, 24 августа, объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере $2,98 млрд.

"Это позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары, чтобы она могла продолжать защищать себя в долгосрочной перспективе", - сказал президент США.

Также Байден выразил свою поддержку всем украинцам и поздравил Украину с Днем Независимости.

"Я знаю, что этот День Независимости горько-сладок для многих украинцев, поскольку тысячи людей убиты или ранены, миллионы вынуждены покинуть свои дома, и многие стали жертвами зверств и нападений со стороны России. Но шесть месяцев беспощадных атак лишь укрепили гордость украинцев за себя, за свою страну и за 31 год своей независимости. Сегодня и каждый день мы стоим вместе с украинским народом, чтобы провозгласить, что тьма, которая движет самодержавием, не может сравниться с пламенем свободы, которое освещает души свободных людей", - сказал Байден.

Также министр финансов Сергей Марченко в фейсбуке сообщил, что Украина сегодня, 24 августа, получит от США $3 млрд грантовой помощи.

"Сегодня мы не только отмечаем 31-ю годовщину Независимости, но и должны ее отстаивать в условиях полномасштабной войны. И у меня нет сомнений, что наша борьба завершится победой над агрессором! В этот день есть позитивные новости с финансового фронта. Сегодня получим от США $3 млрд в государственный бюджет в форме безвозвратного гранта. Средства поступят через механизм Всемирного Банка. Благодарен нашим американским партнерам и команде Всемирного банка за мощную поддержку Украины. Грантовая помощь является весомым подарком для нашей страны в День Независимости Украины", - пишет Марченко.

Ранее сообщалось , что прямой дефицит бюджета Украины составляет $5 млрд в месяц. Только 7% из той финансовой помощи, которую нам предоставили партнеры, являются грантовыми средствами. То есть, такими, которые не нужно будет возвращать. Все остальные являются кредитными средствами. Да, на льготных условиях и на долгие сроки, но кредиты. И еще несколько интересных цифр.

Бюджет на 2023 год требует пересмотра расходов во всех сферах, а также предусматривает поиск средств для финансирования его дефицита.

По состоянию на 13:00 среды, 24 августа, доллар в Украине покупают в среднем по 40,85 грн , продают – по 41,00 грн, евро – по 40,60 грн и 40,90 грн соответственно

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