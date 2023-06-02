Об этом в фейсбуке сообщил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем.

"Это огромный вклад в восстановление логистики в наиболее пораженных войной регионах Украины, и я искренне благодарен партнерам за такую поддержку. Разрушение переправ на дорогах приводит к частичной или полной изоляции общин. Для нашей команды восстановление таких сооружений во время войны – одна из первоочередных задач для быстрое обеспечение транспортного сообщения с пострадавшими населенными пунктами", - отметил он.

С начала полномасштабной войны построено 85 временных переправ для налаживания транспортных маршрутов в пострадавшие населенные пункты. Всего – 78 переправ в прошлом году, 7 – в этом году и еще 3 сейчас у нас в работе, говорит Наем.

"Временные сооружения помогут преодолеть проблемы, возникшие в результате российских атак, в том числе восстановить доступ наших граждан к жизненно важной гуманитарной, медицинской помощи и базовым государственным услугам", - добавил он.