Украина получит грант ЕС более чем на €50 млн для поддержки критической инфраструктуры и возведения временных мостов
Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры, Европейский инвестиционный банк и банк ЕС подписали грантовое соглашение о выделении более 50 млн евро для поддержки критической инфраструктуры и возведения временных мостов в пострадавших от войны регионах Украины
Об этом в фейсбуке сообщил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем.
"Это огромный вклад в восстановление логистики в наиболее пораженных войной регионах Украины, и я искренне благодарен партнерам за такую поддержку. Разрушение переправ на дорогах приводит к частичной или полной изоляции общин. Для нашей команды восстановление таких сооружений во время войны – одна из первоочередных задач для быстрое обеспечение транспортного сообщения с пострадавшими населенными пунктами", - отметил он.
С начала полномасштабной войны построено 85 временных переправ для налаживания транспортных маршрутов в пострадавшие населенные пункты. Всего – 78 переправ в прошлом году, 7 – в этом году и еще 3 сейчас у нас в работе, говорит Наем.
"Временные сооружения помогут преодолеть проблемы, возникшие в результате российских атак, в том числе восстановить доступ наших граждан к жизненно важной гуманитарной, медицинской помощи и базовым государственным услугам", - добавил он.
- Ранее сотрудники коммунальных служб помогли восстановить прямое сообщение между Черниговом и Киевом. Полукилометровый мост через Десну был разрушен в начале полномасштабного вторжения.
- Впоследствии же Украина получила партию временных мостов от Швеции. Страна передала Агентству восстановления и развития инфраструктуры 4 катера, которые можно использовать в качестве понтонных переправ. Также передали 14 секций понтонов, которые можно комбинировать в переправы разной длины. Отмечается, что кроме Швеции конструкции для возведения временных переправ Украине уже передали Чехия, Франция и Норвегия.
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