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Украина получит французскую систему ПВО Mamba, - СМИ

14 декабря, 2022 среда
15:12
Мир

Франция и Италия предоставят Украине систему ПВО Mamba (SAMP-T), последние трудности, мешавшие поставке систем в Украину, решены

Об этом сообщает издание Challenges .

"Франция и Италия предоставят Украине запрошенные средства противовоздушной обороны. Это очень настойчивая просьба президента Зеленского, и итальянцы подтвердили нам, что готовы ее выполнить. Таким образом, мы можем удовлетворить их потребности", - заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

По информации издания, Франция сразу положительно отреагировала на возможность снабжения этих систем. Однако вопрос до сих пор обсуждался с Италией.

Последние трудности, мешавшие поставке систем Mamba в Украину, похоже, решены, пишет французская газета.

Известно, что зенитно-ракетный комплекс SAMP-T производит французско-итальянская компания Eurosam. Его ключевыми компонентами являются ракета Aster 30 и функциональный радар Arabel. Дальность обнаружения целей составляет до 80 км. ЗРК имеет минимальное время реакции и высокий темп стрельбы (восемь ракет можно запустить за 10 секунд).

  • Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее говорил , что НАТО должно предоставить Украине больше оружия, ракеты дальностью 800 км позволили бы сэкономить на генераторах.
  • Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал коллег по Альянсу предоставить Украине танки.
  • 29 ноября в Украину из Франции прибыла дальнобойная система залпового огня LRU.

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оружие для Украины
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