Об этом сообщает издание Challenges .

"Франция и Италия предоставят Украине запрошенные средства противовоздушной обороны. Это очень настойчивая просьба президента Зеленского, и итальянцы подтвердили нам, что готовы ее выполнить. Таким образом, мы можем удовлетворить их потребности", - заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

По информации издания, Франция сразу положительно отреагировала на возможность снабжения этих систем. Однако вопрос до сих пор обсуждался с Италией.

Последние трудности, мешавшие поставке систем Mamba в Украину, похоже, решены, пишет французская газета.

Известно, что зенитно-ракетный комплекс SAMP-T производит французско-итальянская компания Eurosam. Его ключевыми компонентами являются ракета Aster 30 и функциональный радар Arabel. Дальность обнаружения целей составляет до 80 км. ЗРК имеет минимальное время реакции и высокий темп стрельбы (восемь ракет можно запустить за 10 секунд).

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее говорил , что НАТО должно предоставить Украине больше оружия, ракеты дальностью 800 км позволили бы сэкономить на генераторах.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал коллег по Альянсу предоставить Украине танки.

29 ноября в Украину из Франции прибыла дальнобойная система залпового огня LRU.