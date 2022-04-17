Украина получит еще €50 миллионов гуманитарной помощи от ЕС, - Еврокомиссия

Об этом сообщает официальный сайт Европейского Союза.



"ЕС выделяет еще 50 миллионов евро гуманитарного финансирования в поддержку людей, пострадавших от войны России с Украиной, из 45 миллионов евро на гуманитарные проекты в Украине и 5 миллионов на Молдову. Таким образом, общая сумма финансирования гуманитарной помощи в ответ на войну составляет 143 миллиона евро", - говорится в сообщении.



Известно, что это финансирование является частью пакета поддержки в размере 1 миллиарда евро, который Европейская комиссия пообещала на глобальном мероприятии "Встань за Украину" на прошлой неделе.



Средства потратят на скорую медицинскую помощь, доступ к безопасной питьевой воде и гигиене, приюты для беженцев, денежную помощь и поддержку против гендерного насилия.



"Это поможет людям в труднодоступных районах, которые лишены доступа к медицинским услугам, воде и электроэнергии, а также тем, кто вынужден был бежать и оставить все. Украина, мы с тобой", - подчеркнул комиссар по антикризисному менеджменту Янез Ленарчич.

Напомним, в начале нового этапа войны глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Евросоюз выделит Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд.