Украина получит еще €50 миллионов гуманитарной помощи от ЕС, - Еврокомиссия
ЕС выделяет еще €50 миллионов гуманитарной помощи в поддержку украинцев, из них €45 миллионов пойдет на гуманитарные проекты в Украине
Об этом сообщает официальный сайт Европейского Союза.
"ЕС выделяет еще 50 миллионов евро гуманитарного финансирования в поддержку людей, пострадавших от войны России с Украиной, из 45 миллионов евро на гуманитарные проекты в Украине и 5 миллионов на Молдову. Таким образом, общая сумма финансирования гуманитарной помощи в ответ на войну составляет 143 миллиона евро", - говорится в сообщении.
Известно, что это финансирование является частью пакета поддержки в размере 1 миллиарда евро, который Европейская комиссия пообещала на глобальном мероприятии "Встань за Украину" на прошлой неделе.
Средства потратят на скорую медицинскую помощь, доступ к безопасной питьевой воде и гигиене, приюты для беженцев, денежную помощь и поддержку против гендерного насилия.
"Это поможет людям в труднодоступных районах, которые лишены доступа к медицинским услугам, воде и электроэнергии, а также тем, кто вынужден был бежать и оставить все. Украина, мы с тобой", - подчеркнул комиссар по антикризисному менеджменту Янез Ленарчич.
- Напомним, в начале нового этапа войны глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Евросоюз выделит Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд.
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