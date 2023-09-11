Украина получит еще 40 БМП Marder немецкого производства

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Отмечается, что заказы ФРГ на сумму десятки миллионов евро были размещены еще в августе 2023 года.

"Rheinmetall продолжает работу над имеющимися транспортными средствами на полной скорости, чтобы эту новую партию Marder можно было доставить в соответствии с контрактом, начиная с 2023 года", - говорится в сообщении.

Так, благодаря этому заказу общее количество машин Marder, которые Rheinmetall поставит в Украину, увеличится до 80.

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По словам прессцентра немецкого концерна, предоставленные бронетранспортеры – это капитально отремонтированные Marder 1A3, которые Rheinmetall ранее приобрела со складов Бундесвера. Еще весной 2022 года компания Rheinmetall за свой счет начала ремонт бронетранспортеров для немедленной боевой готовности.

Работа над боевой машиной пехоты Marder сейчас идет на предприятиях Rheinmetall в Унтерлюсе и Касселе. В месяц можно поставить до десяти БТРов.

"Боевая машина пехоты Marder, разработанная для Бундесвера и до сих пор там используемая, является одной из наиболее проверенных систем вооружения такого рода в мире. За время эксплуатации машина неоднократно модернизировалась и повышала свои боевые качества", - добавляют в компании.