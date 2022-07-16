Украина получит две батареи зенитно-ракетного комплекса NASAMS, - пресс-секретарь Воздушных сил
Противовоздушная оборона Украины получит две батареи зенитно-ракетного комплекса NASAMS, но этот процесс не скор
Об этом в интервью Радио НВ сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Нам не две штуки пообещали, а две батареи. Мы понимаем, что такое высокотехнологичное вооружение имеют не многие страны мира и стоят за ним в очереди", – сказал Игнат.
Спикер Воздушных сил подчеркнул, что в настоящее время количество зенитно-ракетных комплексов для Украины не разглашается и процесс поставки систем ПВО NASAMS и IRIS-T в Украину не скор.
"Речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов.
Все будет происходить, к сожалению, постепенно и не так быстро, как нам бы этого хотелось уже сегодня", – добавил спикер командования.
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