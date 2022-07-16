Об этом в интервью Радио НВ сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Нам не две штуки пообещали, а две батареи. Мы понимаем, что такое высокотехнологичное вооружение имеют не многие страны мира и стоят за ним в очереди", – сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что в настоящее время количество зенитно-ракетных комплексов для Украины не разглашается и процесс поставки систем ПВО NASAMS и IRIS-T в Украину не скор.

"Речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов.

Все будет происходить, к сожалению, постепенно и не так быстро, как нам бы этого хотелось уже сегодня", – добавил спикер командования.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец убежден, что первые системы ПВО NASAMS смогут эффективно оградить столицу от ракетных ударов врага.

30 июня Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на $800 млн, в который вошли системы ПВО NASAMS.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый пакет поддержки от США, содержащий NASAMS, существенно усилит ПВО.

3 июля министр обороны Алексей Резников заявил, что благодаря поставкам американских систем противовоздушной обороны NASAMS увеличит возможности Украины по защите земли и неба.

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