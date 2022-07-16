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Главная война с Россией Украина получит две батареи зенитно-ракетного комплекса NASAMS, - пресс-секретарь Воздушных сил

Украина получит две батареи зенитно-ракетного комплекса NASAMS, - пресс-секретарь Воздушных сил

16 июля, 2022 суббота
14:31
война с Россией

Противовоздушная оборона Украины получит две батареи зенитно-ракетного комплекса NASAMS, но этот процесс не скор

Об этом в интервью Радио НВ сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Нам не две штуки пообещали, а две батареи. Мы понимаем, что такое высокотехнологичное вооружение имеют не многие страны мира и стоят за ним в очереди", – сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что в настоящее время количество зенитно-ракетных комплексов для Украины не разглашается и процесс поставки систем ПВО NASAMS и IRIS-T в Украину не скор.

"Речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов.

Все будет происходить, к сожалению, постепенно и не так быстро, как нам бы этого хотелось уже сегодня", – добавил спикер командования.

  • Аналитик Defense Express Сергей Згурец убежден, что первые системы ПВО NASAMS смогут эффективно оградить столицу от ракетных ударов врага.
  • 30 июня Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на $800 млн, в который вошли системы ПВО NASAMS.
  • 1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый пакет поддержки от США, содержащий NASAMS, существенно усилит ПВО.
  • 3 июля министр обороны Алексей Резников заявил, что благодаря поставкам американских систем противовоздушной обороны NASAMS увеличит возможности Украины по защите земли и неба.

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оружие
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