Украина получит два ЗРК Patriot от Германии

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

"+2 Patriot от Германии", – пишет Ермак.

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В заявлении, опубликованном на официальном сайте немецкого правительства, говорится, что Украина также получит 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206, 6 тыс. снарядов калибра 155 мм, 4 разведывательных дрона Vector, 6 тягачей 8x8 HX81 и 5 полуприцепов, 4 тыс. аптечек.