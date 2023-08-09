Украина получит два ЗРК Patriot от Германии
В среду, 9 августа, стало известно о передаче Украине еще двух зенитно-ракетных комплексов Patriot
Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.
"+2 Patriot от Германии", – пишет Ермак.
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В заявлении, опубликованном на официальном сайте немецкого правительства, говорится, что Украина также получит 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206, 6 тыс. снарядов калибра 155 мм, 4 разведывательных дрона Vector, 6 тягачей 8x8 HX81 и 5 полуприцепов, 4 тыс. аптечек.
- 9 августа министерство обороны Германии предложило Польше продолжить развертывание трех немецких зенитно-ракетных комплексов ПВО Patriot.
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