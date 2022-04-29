Украина получит дополнительные 495 миллионов евро из фонда Всемирного банка
Дополнительно к уже поступившему в госбюджет гранту в сумме 88,5 млн евро, Украина получит еще 495 млн евро из Цельного фонда Всемирного Банка
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
"Дополнительные грантовые средства в размере 495 млн. евро будут предоставлены Соединенными Штатами, Норвегией и Австрией", - говорится в сообщении.
Известно, что средства будут предоставлены дополнительно к гранту, который уже поступил в госбюджет Украины.
Подписали изменения в соглашение Министр финансов Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи.
- Напомним, недавно Украина получила грант в €88,5 млн от Всемирного банка. Средства будут направлены в общий фонд государственного бюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение и поддержку внутриперемещенных лиц.
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