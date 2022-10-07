Украина получит дополнительные $1,3 млрд от МВФ

Об этом сообщил в телеграмме премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Полученный транш будет направлен на поддержку нашей обороноспособности, выплаты пенсий и социальных программ, а также для ссылки на устойчивость нашей экономики", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что общее финансирование Украины от Фонда с начала полномасштабного вторжения России составит 2,7 млрд долларов. А международные партнеры Украины предоставили нам около 20 млрд долларов.

"Благодаря этим средствам мы понимаем, как сможем финансировать все необходимые расходы в этом году. Спасибо союзникам, которые помогают нам выстоять в борьбе за независимость и свободу Украины. Ценим такую поддержку и работаем над ее расширением. На следующий год ожидаем новой большой программы МВФ, а также финансирование от США, ЕС и других стран G7", – добавил Шмыгаль.

30 сентября Совет исполнительных директоров МВФ утвердил расширение инструментов антикризисного финансирования, что позволит Украине обратиться за новым траншем в рамках инструмента Rapid Financing Instrument (RFI)

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