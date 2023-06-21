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Украина получит 600 млн евро от ЕБРР на поддержку энергетики

21 июня, 2023 среда
21:33
Экономика

Европейский банк реконструкции и развития подписал с Укргидроэнерго, Укрэнерго и Нафтогазом меморандумы о поддержке украинской энергетики на 600 млн евро

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в telegram.

По его словам, Украина получит 600 млн евро на поддержку энергетики уже в 2023 году.

"Меморандум ЕБРР с Нафтогазом  предусматривает три главных направления сотрудничества: формирование стратегических запасов природного газа, инвестиции для декарбонизации и уменьшения выбросов метана, инвестиции для повышения энергоэффективности", - рассказал Шмыгаль.

Он добавил, что банк предоставит помощь в восстановлении и модернизации гидроэлектростанций, усилении их надежности и эффективности. После освобождения территории Каховского водохранилища будет разработана дорожная карта реконструкции ГЭС.

Также ЕБРР поддержит Укрэнерго и предоставит компании ресурсы для покрытия критических затрат.


 
газ
Нафтогаз
нафта
Денис Шмыгаль
Каховская ГЭС
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