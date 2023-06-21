Украина получит 600 млн евро от ЕБРР на поддержку энергетики
Европейский банк реконструкции и развития подписал с Укргидроэнерго, Укрэнерго и Нафтогазом меморандумы о поддержке украинской энергетики на 600 млн евро
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в telegram.
По его словам, Украина получит 600 млн евро на поддержку энергетики уже в 2023 году.
"Меморандум ЕБРР с Нафтогазом предусматривает три главных направления сотрудничества: формирование стратегических запасов природного газа, инвестиции для декарбонизации и уменьшения выбросов метана, инвестиции для повышения энергоэффективности", - рассказал Шмыгаль.
Он добавил, что банк предоставит помощь в восстановлении и модернизации гидроэлектростанций, усилении их надежности и эффективности. После освобождения территории Каховского водохранилища будет разработана дорожная карта реконструкции ГЭС.
Также ЕБРР поддержит Укрэнерго и предоставит компании ресурсы для покрытия критических затрат.
- 19 мая Совет управляющих ЕБРР оценил необходимую дополнительную поддержку акционеров для работы банка в Украине в 3-5 млрд евро.
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