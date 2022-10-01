Украина получит $530 миллионов помощи Всемирного банка
Всемирный банк объявил о выделении дополнительных 530 миллионов долларов США для помощи правительству Украины
Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного банка.
"Помощь позволила Украине продолжать оказывать основные государственные услуги населению и смягчила последствия масштабных потерь, вызванных войной", - говорится в сообщении.
Финансирование будет обеспечиваться через кредитные гарантии от Великобритании и Дании.
Всемирный банк мобилизовал около $13 миллиардов экстренного финансирования для Украины, из этих средств $11 миллиардов было выплачено полностью, говорится в сообщении.
- 22 сентября Всемирный банк выделил $30 млн для инвестиций в Украину и Молдову. Инвестиции пойдут на быстрорастущие технологии и экспортноориентированные компании, работающие преимущественно в Украине и Молдове. Деньги будут направлены через целевой фонд общим объемом в $200 млн, которым управляет американо-украинская инвестиционная компания Horizon Capital.
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