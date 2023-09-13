Украина получит 50 млрд евро для восстановления страны, - Еврокомиссия

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сказала во время выступления по итогам года на заседании Европарламента.

"В этом году мы предоставили Украине 12 млрд помощи, чтобы школы и больницы продолжали функционировать. Мы также будем усиливать производство вооружения, чтобы удовлетворять неотложные потребности Украины. Мы также смотрим в будущее, поэтому мы предложили дополнительные 50 млрд евро на следующие четыре года в инвестиции и реформы. Это поможет Украине отстроить свое будущее и превратиться в красивую, процветающую Украину", - заявила глава Еврокомиссии.

Глава Европейской комиссии также добавила, что будущее Украины – это Европейский Союз.

"Мы не можем больше позволить, чтобы страна, которая является по духу европейской, оставалась за бортом. ЕС должен расшириться", - подчеркнула глава Европейской комиссии.