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Украина получит 50 млрд евро для восстановления страны, - Еврокомиссия

13 сентября, 2023 среда
12:06
Война с Россией

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о дальнейшей помощи Украине

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сказала во время выступления по итогам года на заседании Европарламента.

"В этом году мы предоставили Украине 12 млрд помощи, чтобы школы и больницы продолжали функционировать. Мы также будем усиливать производство вооружения, чтобы удовлетворять неотложные потребности Украины. Мы также смотрим в будущее, поэтому мы предложили дополнительные 50 млрд евро на следующие четыре года в инвестиции и реформы. Это поможет Украине отстроить свое будущее и превратиться в красивую, процветающую Украину", - заявила глава Еврокомиссии.

Глава Европейской комиссии также добавила, что будущее Украины – это Европейский Союз.

"Мы не можем больше позволить, чтобы страна, которая является по духу европейской, оставалась за бортом. ЕС должен расшириться", - подчеркнула глава Европейской комиссии.

  • Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о дальнейшей помощи украинским беженцам в ЕС
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