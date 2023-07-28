Украина получит 3,75 млн евро в поддержку бизнеса в рамках проекта UkraineReady4EU Project
Офис по развитию предпринимательства и экспорта совместно с партнерами победил на европейском грантовом конкурсе Business Bridge
Об этом сообщили в telegram-канале Министерства цифровой трансформации Украины.
Стало известно, что в рамках проекта UkraineReady4EU Project привлечены ваучеры на сумму 3,75 млн евро для 1500 украинских предприятий, пострадавших от полномасштабной войны.
На что будет использована помощь:
- участие в торговых миссиях;
- сертификацию и адаптацию продукции к стандартам и нормам ЕС;
- подготовку продукции для экспорта;
- защита интеллектуальной собственности и расходы по лицензированию;
- технологический аудит и техническая поддержка для модернизации.
Проект начнется в сентябре 2023 года и продлится до 2025 года. После подписания соглашений с Европейской комиссией Офис по развитию предпринимательства и экспорта вместе с партнерами будет ежемесячно отбирать компании для участия.
- 26 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №8401, отменяющий 2% налог ФЛП и возобновляющий проверки для некоторых предпринимателей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.09
Покупка 37.09Продажа 37.85
-
EUR
Покупка 41.02Продажа 42.01
- Актуальное
- Важное