Об этом сообщили в telegram-канале Министерства цифровой трансформации Украины.

Стало известно, что в рамках проекта UkraineReady4EU Project привлечены ваучеры на сумму 3,75 млн евро для 1500 украинских предприятий, пострадавших от полномасштабной войны.

На что будет использована помощь:

участие в торговых миссиях;

сертификацию и адаптацию продукции к стандартам и нормам ЕС;

подготовку продукции для экспорта;

защита интеллектуальной собственности и расходы по лицензированию;

технологический аудит и техническая поддержка для модернизации.

Проект начнется в сентябре 2023 года и продлится до 2025 года. После подписания соглашений с Европейской комиссией Офис по развитию предпринимательства и экспорта вместе с партнерами будет ежемесячно отбирать компании для участия.