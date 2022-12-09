Украина получит $275 млн от США для усиления противовоздушной обороны, - Reuters
О помощи Украине на сумму $275 млн могут объявить 9 декабря, пакет будет предусматривать усиление ПВО и обороны против беспилотников
Об этом сообщает Reuters.
Соединенные Штаты готовятся направить Украине пакет военной помощи на сумму в $275 млн. Отмечается, что в его рамках у ВСУ появятся новые возможности поражать вражеские БПЛА, а также усилится украинская противовоздушная оборона.
По данным информ агентства, оглашение информации о пакете может состояться в пятницу 9 декабря. Однако подробности о перечне вооружения Reuters не смогли установить.
Ожидается, что Пентагон также включит в список ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-мм боеприпасы, военные машины Humvee и генераторы.
"Представитель Совета национальной безопасности отказался комментировать пакет помощи. Содержимое и размер пакетов помощи могут варьироваться, пока их не подпишет президент", - отмечают в информ агентстве.
- Напомним, 8 декабря CNN сообщало, что администрация Байдена рассматривает украинские запросы относительно передачи кассетных снарядов для систем HIMARS и 155-миллиметровых гаубиц.
- Палата представителей США в четверг 8 декабря поддержала принятие Закона о полномочиях в области национальной обороны (NDAA) на 2023 финансовый год, предусматривающий $800 млн для Украины.
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