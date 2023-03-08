Об этом сообщает Spiegel .

По словам Писториуса, обещанные Германией и Португалией боевые танки будут поставлены Украине до конца марта.

"Могу вам сказать, что я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard 2A6 и три португальских могут прибыть в Украину в этом месяце", - сказал Писториус в кулуарах встречи министров обороны стран ЕС в Стокгольме.

Он добавил, что танки прибудут в Украину с подготовленными экипажами, а затем отправятся на фронт.