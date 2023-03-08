Украина получит 21 танк Leopard от Германии и Португалии до конца марта, - министр обороны ФРГ Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что до конца марта в Украину поступят 18 танков Leopard 2A6 из Германии и три из Португалии
Об этом сообщает Spiegel .
По словам Писториуса, обещанные Германией и Португалией боевые танки будут поставлены Украине до конца марта.
"Могу вам сказать, что я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard 2A6 и три португальских могут прибыть в Украину в этом месяце", - сказал Писториус в кулуарах встречи министров обороны стран ЕС в Стокгольме.
Он добавил, что танки прибудут в Украину с подготовленными экипажами, а затем отправятся на фронт.
- 25 января Германия согласовала поставки Украине 14 танков Leopard 2, также разрешила реэкспорт другими странами.
- В четверг, 9 февраля, Германия заявила , что требует от союзников четких решений по Leopard 2 для Украины до конца недели.
- 11 февраля канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя результаты саммита ЕС, выразил надежду , что к концу марта 80 танков Leopard 2 будут готовы к передаче Украине.
- 13 февраля стало известно, что бундесвер приступил к обучению украинских солдат на основном боевом танке Leopard 2.
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