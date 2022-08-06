Украина получит €200 млн кредита от Италии для финансирования среднего образования

Об этом идет речь на сайте Министерства финансов Украины.

"Правительство Италии одним из первых поддержало Украину после начала полномасштабного вторжения. И сегодня я рад подписать новый кредитный договор, который поможет украинскому правительству сохранить финансовую стабильность и продолжить обеспечивать первоочередные социальные расходы. Я благодарен за весомую поддержку Украины в трудный для нас период, это в очередной раз демонстрирует крепкую дружбу и надежное партнерство между нашими странами", – отметил Марченко.

Известно, что кредит будет предоставлен на льготных условиях на 15 лет с нулевой процентной ставкой.

31 июля министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Италию и своего итальянского коллегу Лоренцо Герини за "новый пакет военной помощи". Пока неизвестно, что именно входит в новый пакет военной помощи. В Италии ранее отмечали, что не раскрывают подробности того, что передают Украине.

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