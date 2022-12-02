Украина получит $2 млн от Google на цифровое образование и 50 тыс. лицензий Workspace для правительства
Техногигант Google предоставил Украине грант на $2 млн для развития сферы образования и цифровой грамотности, а также органы власти получат 50 тыс. лицензий Google Workspace
Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Украина получит от Google $2 млн на цифровое образование и 50 тысяч лицензий специализированного облачного программного обеспечения Google Workspace для правительства.
"Сервисы Google уже стали частью инфраструктуры Минцифры. Теперь и другие государственные учреждения смогут работать быстрее, несмотря на обстрелы и постоянные угрозы кибератак россиян. Этому помогут 50 тыс. лицензий Google Workspace, которыми органы власти смогут бесплатно пользоваться круглый год", - говорится в сообщении.
Вице-премьер также информирует о выделении гранта на $2 млн. "Новый грант на 2 миллиона долларов направим на обучение украинцев цифровой грамотности, преодоление цифрового разрыва и масштабирование платформы Дия. Цифровое образование".
Михаил Федоров пишет, что будет запущена англоязычная версия Дия. Цифровое образование. В частности, на платформе станут доступны программы по получению новых навыков. У них будут персонализированные учебные траектории с элементами искусственного интеллекта.
"Это позволит в будущем многим найти нужную работу и внести вклад в экономическое возрождение государства".
- 1 декабря сообщалось , что Минцифра и Amazon Web Services подписали меморандум, в рамках которого Украина получит $75 млн поддержки.
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