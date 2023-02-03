Украина получит 2 гигаватта электроэнергии из ЕС, - Урсула фон дер Ляйен
ЕС обеспечил поставки 5400 генераторов Украине. Кроме того, наше государство получит 2 гигаватта электроэнергии из Европы
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по результатам саммита Украина - ЕС.
"Мы обсуждали вопросы, как поддержать энергобезопасность, сейчас важны электрогенераторы. Мы уже обеспечили поставки 5 400 генераторов, а также приобщаемся к ремонту инфраструктуры для обеспечения работы сети", - сказала она.
Президент Еврокомиссии подчеркнула, что в начале войны, "когда ЕС и Украина быстро синхронизировались", наше государство поставляло электроэнергию Европе.
"Сейчас ситуация изменилась: Украина нуждается в энергии. Мы пришлем вам 2 гигаватта электроэнергии, которые вам необходимы. Мы выступаем единым энергосообществом", - рассказала Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, Украина нуждается в быстром восстановлении в результате разрушений, причиненных Россией. Поэтому Украина получит дополнительные средства для восстановления.
"Надо восстановить школы, госпитали, больницы, дороги. И именно поэтому мы начинаем с быстрого восстановления, это часть комплексного процесса восстановления. Я готова объявить, что первые 5 млрд будут предоставлены для обеспечения восстановления. Мы уже имеем специальный секретариат, который работает и начинает координировать эти процессы мы можем начать немедленно", - подчеркнула она.
Вместе с тем глава Еврокомиссии подчеркнула, что вопрос поддержки экономики Украины остается актуальным. По ее словам, с начала полномасштабного вторжения России пока ЕС предоставил Украине 50 млрд. В том числе 18 из них будут регулярными ежемесячными платежами в поддержку бюджета нашего государства.
- 2 февраля Урсула Фон дер Ляйен заявила, что Украина присоединится к ряду программ ЕС, а экспортные пошлины будут отменены еще на год. "В прошлом году мы отменили все экспортные пошлины ЕС на украинские товары. Это был огромный успех. Это позволило сохранить нашу торговлю очень стабильной", - заявила она.
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