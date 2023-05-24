Украина получит 17 млн евро на жилье для переселенцев
Международные доноры в 2023 году предоставят Украине дополнительный грант в размере 17 млн евро на жилищное кредитование для внутренне перемещенных лиц
Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.
Речь идет о грантовой программе, которую с 2021 года реализует Держмолодьжитло при финансировании правительства Германии через Кредитное учреждение KfW.
"Это одна из самых действенных программ обеспечения ВПЛ доступным жильем", - подчеркнула Верещук.
По ее словам, с 2021 года более 650 переселенцев получили кредит (со ставкой 3% годовых) на общую сумму 892,6 млн гривен.
В Минреинтеграции отметили, что будут способствовать привлечению к грантовой программе других международных доноров для интеграции ВПЛ в новые громады.
- С 1 февраля в Украине обновили правила получения пособия для внутренне перемещенных лиц.
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