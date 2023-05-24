Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

Речь идет о грантовой программе, которую с 2021 года реализует Держмолодьжитло при финансировании правительства Германии через Кредитное учреждение KfW.

"Это одна из самых действенных программ обеспечения ВПЛ доступным жильем", - подчеркнула Верещук.

По ее словам, с 2021 года более 650 переселенцев получили кредит (со ставкой 3% годовых) на общую сумму 892,6 млн гривен.

В Минреинтеграции отметили, что будут способствовать привлечению к грантовой программе других международных доноров для интеграции ВПЛ в новые громады.