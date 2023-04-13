Украина получит $115 млрд досрочной международной поддержки
Премьер-министр Денис Шмигаль после встречи с международными партнерами в Вашингтоне заявил, что Украина получит $115 млрд. долгосрочной поддержки
Об этом премьер-министр написал в телеграмме.
"Международные партнеры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки. Это не просто обеспечит нашу финансовую стабильность, но и посылает четкий сигнал России, что союзники Украины будут поддерживать нас столько, сколько потребуется. До полной победы", - отметил глава правительства после круглого стола во Всемирном банке.
В частности, политик подчеркнул, что Украина нуждается в $14 млрд на проекты быстрого восстановления в 2023 году: ведутся переговоры с партнерами, чтобы средства были привлечены уже этим летом.
- Напомним, 12 апреля Денис Шмигаль прибыл в Вашингтон, у премьера были запланированы встречи с министрами обороны, финансов, торговли и транспорта США, USAID, руководством Всемирного банка, МВФ, ЕИБ и т.д.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.27
Покупка 37.27Продажа 38.07
-
EUR
Покупка 40.33Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное