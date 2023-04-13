Украина получит $115 млрд досрочной международной поддержки

Об этом премьер-министр написал в телеграмме.

"Международные партнеры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки. Это не просто обеспечит нашу финансовую стабильность, но и посылает четкий сигнал России, что союзники Украины будут поддерживать нас столько, сколько потребуется. До полной победы", - отметил глава правительства после круглого стола во Всемирном банке.

В частности, политик подчеркнул, что Украина нуждается в $14 млрд на проекты быстрого восстановления в 2023 году: ведутся переговоры с партнерами, чтобы средства были привлечены уже этим летом.