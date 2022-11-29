Украина получит 100 млн евро от Французского агентства развития
Эти средства будут направлены в общий фонд государственного бюджета Украины и пойдут на финансирование первоочередных расходов, кроме военных
Об этом сообщили в официальном телеgram-канале Министерства финансов Украины.
Стало известно, что министр финансов Украины Сергей Марченко и министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Бруно Ле Мер подписали соответствующее кредитное Соглашение.
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"Мы благодарны правительству Французской Республики за поддержку Украины и предоставление дополнительных 100 млн евро. Эти средства позволят и дальше поддерживать эффективность государственного управления, а также обеспечивать первоочередные расходы госбюджета в условиях борьбы с агрессором", - отметил Сергей Марченко.
Добавляется, что кредит предоставляется на льготных условиях: процентная ставка составляет 1,04% годовых, а окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет со дня кредитного договора.
Денежные средства будут направлены в общий фонд государственного бюджета для финансирования всех первоочередных расходов, за исключением расходов на оборону.
- 25 ноября стало известно, что Франция передаст Украине 100 мощных генераторов.
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