Украина получит 100 млн евро от Французского агентства развития

Об этом сообщили в официальном телеgram-канале Министерства финансов Украины.

Стало известно, что министр финансов Украины Сергей Марченко и министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Бруно Ле Мер подписали соответствующее кредитное Соглашение.

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"Мы благодарны правительству Французской Республики за поддержку Украины и предоставление дополнительных 100 млн евро. Эти средства позволят и дальше поддерживать эффективность государственного управления, а также обеспечивать первоочередные расходы госбюджета в условиях борьбы с агрессором", - отметил Сергей Марченко.

Добавляется, что кредит предоставляется на льготных условиях: процентная ставка составляет 1,04% годовых, а окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет со дня кредитного договора.

Денежные средства будут направлены в общий фонд государственного бюджета для финансирования всех первоочередных расходов, за исключением расходов на оборону.

25 ноября стало известно, что Франция передаст Украине 100 мощных генераторов.

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