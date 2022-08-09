Украина получила золото шахматной Олимпиады
Женская сборная Украины завоевала золотые медали Всемирной шахматной Олимпиады-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во вторник, 9 июля, в заключительном туре Олимпиады-2022 в Ченнае (Индия) Украина победила Польшу со счетом 3:1. Наша сборная воспользовалась поражением лидерок из Индии, уступивших США 1:3. Благодаря этому украинки поднялись с четвертого на итоговое первое место.
Украина и Грузия набралась по 18 очков, но по дополнительным показателям золото получили наши шахматистки – Анна Музычук, Мария Музычук, Анна Ушенина, Юлия Осьмак и Наталья Букса.
Женская сборная выиграла шахматную Олимпиаду во второй раз в истории. Впервые украинки завоевали золото в 2006 году.
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