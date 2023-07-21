Украина получила вторую медаль ЧМ по водным видам спорта
В пятницу, 21 июля, сборная Украины по артистическому плаванию завоевала в произвольной программе бронзу чемпионата мира по водным видам спорта
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
На соревнованиях в Фукуоке в произвольной программе Марина и Владислава Алексеи, Марта Федина, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко набрали 256,2415 балла и стали третьими. Украинок опередили команды Китая (329,1687) и Японии (317.8085).
Для сборной Украины по артистическому плаванию эта награда стала единственной на чемпионате мира по водным видам спорта.
Кто принес Украине первую награду
В общей сложности сборная Украины на ЧМ в Японии получила две награды. 18 июля Алексей Середа и Кирилл Болюх выиграли серебро в синхронных скачках с платформы 10 м.
Чемпионат мира в Фукуоке продлится до 30 июля. На нем проходят соревнования по плаванию, плаванию на открытой воде, прыжкам в воду, артистическому плаванию и водному поло.
Результат
ЧМ-2023 по водным видам спорта
Фукуока, Япония
21 июля
Артистическое плавание
Произвольная программа
1. Китай – 329, 1687 балла
2. Япония – 317,8085
3. Украина – 256,2415
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