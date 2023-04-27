Украина получила второй дивизион ЗРК Patriot
Украина получила уже второй дивизион ЗРК Patriot, который уже приступил к выполнению боевых задач по охране воздушного пространства
Об этом сообщил Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.
"Говорят, запрет ГШ "селфиться" на фоне техники! Извините, не удержался! Второй дивизион ЗРК "Patriot" уже в работе! Усиливаем ПВО! Приближаем победу!", - написал военный в телеграмме.
- Напомним, 21 апреля Николай Олещук показал первую пусковую установку Patriot, уже несущую боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. Он отметил, что по факту ВСУ уже имеют на вооружении современные западные зенитные ракетные системы: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие.
- 18 апреля правительство ФРГ объявило, что в течение последней недели передало Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему и спецавтомобили. На следующий день министр обороны Алексей Резников подтвердил, что они уже прибыли в Украину. Кроме Германии системы Patriot Украине обещали предоставить США и Нидерланды.
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