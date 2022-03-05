Украина получила возможность импортировать газ из Польши, Словакии и Венгрии

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.



Известно, что теперь при отсутствии транзита участники украинского рынка смогут получать газ с трех направлений – Польша, Венгрия и Словакия.

В среднем Украина потребляет 100-120 млн куб м газа в сутки. За последние три месяца Оператор ГТС Украины заключил соглашения с операторами ГТС смежных систем, которые увеличили мощности для импорта газа до более 50 млн куб м в сутки, что составляет примерно половину потребностей страны в природном газе.

Напомним, в шести областях Украины возникли проблемы с газом из-за боевых действий. Оператор ГТС Украины приостановил работу 16 газораспределительных станций в Харьковской, Николаевской, Запорожской, Киевской, Донецкой, Луганской областях.