Украина получила возможность импортировать больше электроэнергии из ЕС

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Европейская сеть операторов системы передачи континентальной Европы ENTSO-E увеличила объемы пропускной способности межгосударственных интерконнекторов для импорта электроэнергии в Украину и Молдову до 1200 МВт. Теперь из зоны континентальной Европы в блок Украина/Молдова максимальная доступная пропускная способность увеличится на 15 в сообщении.

В компании напомнили, что импорт электроэнергии из ЕС является значительным источником покрытия возможного дефицита в украинской энергосистеме. Укрэнерго продолжает работу по постепенному увеличению пропускной способности интерконнекторов.