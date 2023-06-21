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Украина получила возможность импортировать больше электроэнергии из ЕС

21 июня, 2023 среда
15:11
Экономика электроэнергиия

Сеть операторов системы передачи ENTSO-E увеличила пропускную способность межгосударственных интерконнекторов для импорта электроэнергии в Украину и Молдову

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

"Европейская сеть операторов системы передачи континентальной Европы ENTSO-E увеличила объемы пропускной способности межгосударственных интерконнекторов для импорта электроэнергии в Украину и Молдову до 1200 МВт. Теперь из зоны континентальной Европы в блок Украина/Молдова максимальная доступная пропускная способность увеличится на 15 в сообщении.

В компании напомнили, что импорт электроэнергии из ЕС является значительным источником покрытия возможного дефицита в украинской энергосистеме. Укрэнерго продолжает работу по постепенному увеличению пропускной способности интерконнекторов.

  • ENTSO-E приняла решение о поэтапном расширении пропускной способности для импорта/экспорта электроэнергии 7 июня 2022 года. Коммерческие обмены электроэнергией с Европой начались 30 июня 2022 года.
  • Даже во время войны Украина экспортировала электроэнергию в европейские страны, вплоть до 11 октября 2022, когда начались массированные российские атаки на энергетическую инфраструктуру. 10 апреля 2023 г. Украина возобновила временно приостановленный экспорт электроэнергии в Европу. Но в пиковые часы потребление подчас происходит и импорт электроэнергии для сохранения баланса в энергосистеме.
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