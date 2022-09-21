Украина получила возможность экспортировать больше электроэнергии в ЕС
Сеть операторов системы передачи ENTSO-E увеличила на 50 МВт в ночные часы для лучшей пропускной способности экспорта электроэнергии между Украиной и ЕС
Об этом информирует в телеграме Укрэнерго .
"20 сентября ENTSO-E увеличило на 50 МВт в ночные часы доступную пропускную способность для экспорта электроэнергии между Украиной и Европой. Теперь украинские производители электроэнергии могут экспортировать суммарно 300 МВт в Румынию и Словакию круглосуточно", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в отопительный сезон в Украине будет техническая возможность получать такую же помощь из европейской энергосистемы, если в этом будет необходимость.
23 сентября начнутся поставки по новому объему.
"Следующее увеличение пропускной способности с Румынией, Словакией и Венгрией будет обсуждаться в октябре, а в конце года мы планируем возобновить работу еще одного интерконнектора с Польшей", - добавляют в пресс-службе.
- 14 сентября председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что Украина после освобождения всей территории предъявит России чек за причиненный ею ущерб.
- Глава правления компании Кудрицкий также на брифинге заявил, что Укрэнерго готовит резервные пути питания электроэнергией на случай российских атак по энергетической инфраструктуре Украины.
- Совокупная стоимость проданного на аукционах Укрэнерго доступа к межгосударственным электросетям с 30 июня по 18 сентября составляет более 4,1 млрд грн.
- Украина, Молдова и Румыния запускают трехсторонний формат взаимодействия. На этот раз обсудили энергетическую безопасность и поставки электроэнергии.
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