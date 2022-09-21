Украина получила возможность экспортировать больше электроэнергии в ЕС

Об этом информирует в телеграме Укрэнерго .

"20 сентября ENTSO-E увеличило на 50 МВт в ночные часы доступную пропускную способность для экспорта электроэнергии между Украиной и Европой. Теперь украинские производители электроэнергии могут экспортировать суммарно 300 МВт в Румынию и Словакию круглосуточно", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в отопительный сезон в Украине будет техническая возможность получать такую же помощь из европейской энергосистемы, если в этом будет необходимость.

23 сентября начнутся поставки по новому объему.

"Следующее увеличение пропускной способности с Румынией, Словакией и Венгрией будет обсуждаться в октябре, а в конце года мы планируем возобновить работу еще одного интерконнектора с Польшей", - добавляют в пресс-службе.

14 сентября председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что Украина после освобождения всей территории предъявит России чек за причиненный ею ущерб.

Глава правления компании Кудрицкий также на брифинге заявил, что Укрэнерго готовит резервные пути питания электроэнергией на случай российских атак по энергетической инфраструктуре Украины.

Совокупная стоимость проданного на аукционах Укрэнерго доступа к межгосударственным электросетям с 30 июня по 18 сентября составляет более 4,1 млрд грн.

Украина, Молдова и Румыния запускают трехсторонний формат взаимодействия. На этот раз обсудили энергетическую безопасность и поставки электроэнергии.

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