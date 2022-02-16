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"Украина получила, возможно, последний шанс, чтобы сохранить свою государственность": Геращенко о причинах ненападения РФ 16 февраля

16 февраля, 2022 среда
19:47
война с Россией Антон Геращенко

Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину планировалось, но оно не произошло по ряду причин: усиление украинской армии и жесткая позиция западных партнеров

Об этом он написал в facebook.

"Прогноз президента США Джозефа Байдена о вторжении РФ в Украину не осуществился – вторжение не произошло. Сегодня не произошло… А Украина получила, возможно, последний шанс сохранить свою государственность", - отметил Геращенко.

Он отметил, что в начале октября прошлого года американская разведка получила убедительные доказательства того, что Путин принял решение о полномасштабном вторжении в Украину, целью которого было захват Киева – "матери городов русских" и центра Православия, а также контроль примерно 2/3 территории Украины.

"Массированные удары авиации по городам не планировались. Центры военного управления, склады боеприпасов и военной техники поражали бы ударами крылатых и тактических баллистических ракет. Все это осуществляли бы под прикрытием мощной пропагандистской кампании по недопущению вступления Украины в НАТО, размещению на ее территории ракет, способных достигать Москвы за 5-7 минут, ну и, конечно, защитой "притесняемого" русскоязычного населения. После чего в Киеве на штыках армии РФ было бы поставлено марионеточное пропутинское правительство", - написал Геращенко.

По его словам, подготовку вторжения маскировали под проходящие ежегодно широкомасштабные учения на территории РФ и Беларуси. Но на этот раз они стали трамплином для броска в Украину.

"Дата наступления на февраль месяц была выбрана не зря. Это, конечно, не имело никакого отношения к вопросам удобства передвижения тяжелой военной техники по промерзшей землей. Так могут судить только "диванные эксперты". Просто по статистике это самый холодный месяц в Европе. И расчет был на то, чтобы под угрозой полного прекращения поставок российского газа, составляющего до 30% энергобаланса ЕС, полностью отбить желание у европейцев вступаться за Украину", - пояснил советник министра.

Он также отметил, что середина февраля была выбрана еще и по символическим причинам – 8 лет с момента нападения на Крым.

Геращенко уверен, что сегодняшнее поведение Путина – это результат того, что он не получил никакого существенного наказания за то, что оккупировал Украинский Крым и часть Донбасса.

"Он не перестал быть нерукоподаваемым. У него и дальше также покупают нефть и газ. Фонд Национального благосостояния РФ за 8 лет увеличился в разы и составляет 182 миллиарда долларов. Не говоря уже о том, что Северные и Южные потоки при почти полном согласии ЕС обошли Украину со всех сторон, делая ее лишней в вопросах транзита российских энергоресурсов", – подчеркнул Геращенко.

Он сказал, что теперь украинская армия стала сильнее и решительнее, чем в 2014 году и оказывала бы упорное сопротивление. И позиция нынешнего президента США Джозефа Байдена более жесткая, чем была позиция Барака Обамы.

"Я очень хорошо помню, как в феврале-марте тогдашний посол США Джеффри Пайетт на каждой встрече с временным украинским правительством умолял не стрелять в "зеленых человечков", чтобы не было хуже", - рассказал Геращенко.

Советник отмечает, что на самом деле речь шла не просто о нападении на Украину, а о переделе мирового порядка, возникшего после распада сверхдержавы СССР в 1991 году.

"Если бы Запад не остановил масштабное вторжение РФ в Украину, вся система сдерживаний и противовесов, которую выстраивают с 1945 года, сложилась бы как карточный домик. Союзники РФ - Китай, Иран и Северная Корея, развернулись бы во всю свою мощь", - уверен Геращенко .

Он назвал свою версию того, что будет дальше с Украиной, ее судьбой и судьбой ее граждан:

  • "Мы обречены и дальше жить между Европой и РФ. Российская угроза будет постоянно нависать над нами, если не будет найден компромисс не в ущерб и не за счет интересов Украины.

  • Нас не примут в НАТО, чтобы не дразнить РФ. Давайте говорить честно – у нас и до угрозы прямого широкомасштабного вторжения РФ шансы были невелики, а теперь близки к нулю. И об этом нужно честно сказать самими себе и своим избирателям. Но США, Британия и, возможно, Франция будут продавать или дарить нам оружие и поддерживать любыми другими способами, кроме участия в прямой военной защите Украины.

  • Минские соглашения были мертвы в день подписания Петром Порошенко в феврале 2015 года. Они были нужны для того, чтобы остановить быстрое продвижение врага после Дебальцевского котла. Возвращение оккупированных территорий на условиях Путина – это путь гарантированного уничтожения остатков государственности Украины. И нужно поддерживать Президента Украины Владимира Зеленского в вопросе категорического отказа от выполнения Минских соглашений. Тем более что после принятия вчера Госдумой обращения о признании "Л/ДНР" нет смысла продолжать эти бессмысленные переговоры. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

  • Украинским властям нужно срочно выработать и предложить украинскому народу другую парадигму развития Украины – сильной, вооруженной, обученной и готовой к сопротивлению. Украины, где каждый, кто должен, платит налоги. Где каждый судья, прокурор и правоохранитель стряхивают пылинки с честного инвестора и бизнесмена. А нечестные судьи и правоохранители в считанные месяцы получают приговоры и на длительные сроки отправляются в места отбывания наказания.

  • Путь Украины – это путь, который прошли Финляндия, Израиль и Южная Корея – государства, вынужденно живущие рядом с агрессивными соседями, но их лидеры сумели сплотить вокруг себя Нацию и сделали свои страны сильными и экономически преуспевающими".

Он также считает, что за действия по недопущению прямого масштабного вторжения России в Украину, Владимир Зеленский, Джозеф Байден, Борис Джонсон, Эманюэль Макрон и другие лидеры, которые приложили свои усилия для того, чтобы "предотвратить масштабную войну в Европе и наступление Второй Мировой Холодной" Войны должны получить в этом году Нобелевскую премию мира.

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Россия
Антон Геращенко
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