Украина получила восьмую медаль ЧЕ-2023 по тяжелой атлетике

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На ЧЕ-2023 в Ереване Кисиль подняла в рывке 111 кг, в толчке зафиксировала 133 кг и с суммой 244 кг стала третьей. Золото с результатом 253 кг выиграла британка Эмили Кэмпбелл, серебро получила Анастасия Готтфрид из Грузии (252 кг).

Медаль Кисиль стала для сборной Украины восьмой на ЧЕ-2023 в Армении. Раньше в весе до 81 кг победила Ирина Деха. В категории до 59 кг золото с европейским рекордом Украины принесла Камила Конотоп, а Надежда Шпилько завоевала бронзу. Серебро в весе до 55 кг получила Светлана Самуляк, Мария Гангур стала второй в категории до 64 кг, а Анастасия Маневская – в весе до 87 кг. Ангелина Ломачинская выиграла бронзу в категории 49 кг.

ЧЕ-2023 по тяжелой атлетике

Ереван, Армения

23 апреля

Женщины свыше 87 кг

1. Эмили Кэмпбелл (Великобритания) – 253 кг (110 кг рывок + 143 кг толчок)

2. Анастасия Готфрид (Грузия) – 252 (117+135)

3. Валентина Кисиль (Украина) – 244 (111+133)