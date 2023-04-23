Украина получила восьмую медаль ЧЕ-2023 по тяжелой атлетике
Валентина Кисиль принесла сборной Украины бронзу чемпионата Европы по тяжелой атлетике в тяжелейшей категории
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На ЧЕ-2023 в Ереване Кисиль подняла в рывке 111 кг, в толчке зафиксировала 133 кг и с суммой 244 кг стала третьей. Золото с результатом 253 кг выиграла британка Эмили Кэмпбелл, серебро получила Анастасия Готтфрид из Грузии (252 кг).
Медаль Кисиль стала для сборной Украины восьмой на ЧЕ-2023 в Армении. Раньше в весе до 81 кг победила Ирина Деха. В категории до 59 кг золото с европейским рекордом Украины принесла Камила Конотоп, а Надежда Шпилько завоевала бронзу. Серебро в весе до 55 кг получила Светлана Самуляк, Мария Гангур стала второй в категории до 64 кг, а Анастасия Маневская – в весе до 87 кг. Ангелина Ломачинская выиграла бронзу в категории 49 кг.
ЧЕ-2023 по тяжелой атлетике
Ереван, Армения
23 апреля
Женщины свыше 87 кг
1. Эмили Кэмпбелл (Великобритания) – 253 кг (110 кг рывок + 143 кг толчок)
2. Анастасия Готфрид (Грузия) – 252 (117+135)
3. Валентина Кисиль (Украина) – 244 (111+133)
- 22 апреля Анастасия Маневская завоевала серебро чемпионата Европы по тяжелой атлетке в категории до 87 кг.
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