Украина получила вакцины против гриппа от трех производителей

Об этом сообщил Центр общественного здоровья.

"В Украину уже поступили вакцины против гриппа от трех производителей, а именно: Ваксигрин Тетра - ожидается 850 тыс. доз Инфлювак Тетра - ожидается 200 тыс. доз Джис Флю Квадривалент - ожидается 200 тыс. доз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом эпидсезоне ожидается 1,25 млн доз вакцин от гриппа.

Сообщается, что по состоянию на 1 октября выдано положительное заключение о соответствии медицинских иммунобиологических препаратов требованиям государственных и международных стандартов на почти 151 тыс. доз вакцины Джис Флю Квадривалент. 61 тыс. доз уже можно приобрести в аптечной сети. В наличии в Украине 85 тыс. доз Ваксигрип Тетра. В первой половине октября ожидается 350 тыс. доз, во второй половине месяца - еще 270 тыс. доз. Также ввезено и сейчас находится на лабораторном контроле 200026 доз вакцины ИнфлувакТетра.

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