Украина получила вакцины против гриппа от трех производителей
В Украину поступили дозы вакцины от гриппа трех производителей
Об этом сообщил Центр общественного здоровья.
"В Украину уже поступили вакцины против гриппа от трех производителей, а именно: Ваксигрин Тетра - ожидается 850 тыс. доз Инфлювак Тетра - ожидается 200 тыс. доз Джис Флю Квадривалент - ожидается 200 тыс. доз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом эпидсезоне ожидается 1,25 млн доз вакцин от гриппа.
В наличии в Украине 85 тыс. доз Ваксигрип Тетра. В первой половине октября ожидается 350 тыс. доз, во второй половине месяца - еще 270 тыс. доз.
Также ввезено и сейчас находится на лабораторном контроле 200026 доз вакцины ИнфлувакТетра.
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