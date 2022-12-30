Украина получила третью партию Starlink от Польши: часть из них разместят в Пунктах несокрушимости
Украина в канун Нового года получила очередную партию Starlink, часть из них разместят в Пунктах несокрушимости, а остальные – на объектах критической инфраструктуры
Об этом 30 декабря сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Украина получила очередную партию Starlink. И уже сегодня они отправятся в Пункты несокрушимости, а также для поддержки медицинской и энергетической сферы", - написал он.
"Очень важно, чтобы украинцы оставались на связи с близкими, а критическая инфраструктура продолжала работать, несмотря на самые сложные ситуации", - добавил глава правительства.
Он поблагодарил Польшу за помощь и подчеркнул, что это уже третья партия Starlink, которую Украина получает от соседнего дружественного государства, и первая часть большой партии, которую правительство ждет до конца января.
- В конце ноября правительство приняло решение о ввозе Starlink в Украину без пошлины и НДС.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.76
-
EUR
Покупка 41.53Продажа 42.67
- Актуальное
- Важное