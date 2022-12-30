Об этом 30 декабря сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина получила очередную партию Starlink. И уже сегодня они отправятся в Пункты несокрушимости, а также для поддержки медицинской и энергетической сферы", - написал он.

"Очень важно, чтобы украинцы оставались на связи с близкими, а критическая инфраструктура продолжала работать, несмотря на самые сложные ситуации", - добавил глава правительства.

Он поблагодарил Польшу за помощь и подчеркнул, что это уже третья партия Starlink, которую Украина получает от соседнего дружественного государства, и первая часть большой партии, которую правительство ждет до конца января.

В конце ноября правительство приняло решение о ввозе Starlink в Украину без пошлины и НДС.

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