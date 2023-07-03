Украина получила транш от Международного валютного фонда – $890 млн
В фонд Украины поступил второй транш от Международного валютного фонда – сумма помощи составила $890 млн
Об этом пишет министерство финансов Украины.
Денежные средства получены как результат успешного первого пересмотра программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF).
В настоящее время Украина получила уже $3,59 млрд от МВФ. Общее финансирование по программе составляет $15,6 млрд.
"Благодаря предоставленным средствам мы имеем возможность и дальше сохранять экономическую стабильность в Украине и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
- 31 марта Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил самую большую финансовую помощь для Украины с начала полномасштабной войны в размере $15,6 млрд.
- Уже 3 апреля Украина получила от МВФ первый транш в размере около 2,7 млрд долларов в рамках новой программы расширенного финансирования.
- В мае президент Владимир Зеленский подписал закон, вводящий правила распределения и отчетности о средствах на спецсчетах, которые открыты в НБУ для поддержки Украины. Он являлся требованием МВФ.
- 23 мая в Украине приступила к работе миссия МВФ, которая оценит прогресс власти в выполнении условий программы.
- 30 мая МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне экспертов по первому пересмотру программы расширенного финансирования, открывавшей путь к траншу в $900 млн.
- 29 июня МВФ завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины, позволяющий предоставить транш в размере около $890 млн.
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