Украина получила транш от Международного валютного фонда – $890 млн

Об этом пишет министерство финансов Украины.

Денежные средства получены как результат успешного первого пересмотра программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF).

В настоящее время Украина получила уже $3,59 млрд от МВФ. Общее финансирование по программе составляет $15,6 млрд.

"Благодаря предоставленным средствам мы имеем возможность и дальше сохранять экономическую стабильность в Украине и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.