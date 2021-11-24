Украина получила транш МВФ в размере $700 млн

Об этом сообщил в Facebook глава Нацбанка Кирилл Шевченко.



"Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн СПЗ (эквивалент $699 млн). Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы", - написал Шевченко.



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал транш свидетельством ответственности Украины и прогресса в реформах.



"Достигнув прогресса во внедрении реформ, мы подтвердили статус Украины как надежного и ответственного партнера", - заявил Шмигаль.



Глава правительства добавил, что совместную программу Stand-by между Украиной и МВФ на сумму $5 млрд утвердили 9 июня 2020 года. Она направлена на преодоление последствий пандемии COVID-19, укрепление результатов и продление реализации важных структурных реформ в Украине.



Глава правительства подчеркнул, что средства МВФ будут направлены на поддержание стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.

Напомним, 18 октября МВФ и Украина достигли на рабочем соглашении (staff-level agreement) решения о завершении первого пересмотра программы сотрудничества с МВФ.

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