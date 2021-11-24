Украина получила транш МВФ в размере $700 млн
В среду, 24 ноября, Украина получила от Международного валютного фонда транш в размере $700 млн на поддержку финансовой системы
Об этом сообщил в Facebook глава Нацбанка Кирилл Шевченко.
"Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн СПЗ (эквивалент $699 млн). Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы", - написал Шевченко.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал транш свидетельством ответственности Украины и прогресса в реформах.
"Достигнув прогресса во внедрении реформ, мы подтвердили статус Украины как надежного и ответственного партнера", - заявил Шмигаль.
Глава правительства добавил, что совместную программу Stand-by между Украиной и МВФ на сумму $5 млрд утвердили 9 июня 2020 года. Она направлена на преодоление последствий пандемии COVID-19, укрепление результатов и продление реализации важных структурных реформ в Украине.
Глава правительства подчеркнул, что средства МВФ будут направлены на поддержание стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.
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