Украина получила транш макрофинансовой помощи от ЕС на €1,5 млрд
В пятницу, 22 сентября, стало известно, что Украина получила от Европейского Союза восьмой транш макрофинансовой помощи на сумму 1,5 миллиарда евро
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль .
"Сегодня Украина получила восьмой транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд от Европейского Союза. В целом бюджетная поддержка ЕС Украине в 2023 году уже составляет €13,5 млрд", - говорится в заявлении.
Шмыгаль подытожил, что общая поддержка нашей стране достигла около 70 миллиардов евро с начала полномасштабной войны России против Украины.
"Благодарны президентцы ЕС Урсуле фон дер Ляйен и исполнительному вице-президенту по экономике ЕС Валдису Домбровскису за непреклонную солидарность с нами", - добавил премьер.
- 22 августа Европейский Союз также предоставил Украине следующие 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой помощи на восстановление инфраструктуры.
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