Украина получила транш макрофинансовой помощи от ЕС на €1,5 млрд

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль .

"Сегодня Украина получила восьмой транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд от Европейского Союза. В целом бюджетная поддержка ЕС Украине в 2023 году уже составляет €13,5 млрд", - говорится в заявлении.

Шмыгаль подытожил, что общая поддержка нашей стране достигла около 70 миллиардов евро с начала полномасштабной войны России против Украины.

"Благодарны президентцы ЕС Урсуле фон дер Ляйен и исполнительному вице-президенту по экономике ЕС Валдису Домбровскису за непреклонную солидарность с нами", - добавил премьер.