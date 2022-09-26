Об этом сообщает Общественное .

По словам Никифорова, Зеленский говорил о том, что мы пока получили только согласие на передачу NASAMS, а не сами системы противовоздушной обороны.

25 сентября d интервью CBS Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за положительное решение относительно систем ПВО NASAMS.

"Я хочу поблагодарить президента Байдена за положительное решение, которое уже было принято. И от конгресса США мы получили NASAMS. Это системы ПВО", - сказал Зеленский.

25 сентября Владимир Зеленский заявил, что США дали согласие на передачу Украине системы ПВО NASAMS .

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