Украина получила только согласие на передачу NASAMS: представитель Зеленского уточнил заявление президента о системе ПВО из США
Спикер Владимира Зеленского Сергей Никифоров уточнил, что президент в интервью CBS заявил, что Украина получила от США согласие на передачу NASAMS, а не сами системы ПВО
Об этом сообщает Общественное .
По словам Никифорова, Зеленский говорил о том, что мы пока получили только согласие на передачу NASAMS, а не сами системы противовоздушной обороны.
25 сентября d интервью CBS Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за положительное решение относительно систем ПВО NASAMS.
"Я хочу поблагодарить президента Байдена за положительное решение, которое уже было принято. И от конгресса США мы получили NASAMS. Это системы ПВО", - сказал Зеленский.
- 25 сентября Владимир Зеленский заявил, что США дали согласие на передачу Украине системы ПВО NASAMS .
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